Лавров пригласил комиссара ООН по правам человека в 2020 году посетить РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Россию с визитом в 2020 году. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи, состоявшейся в среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Состоялся заинтересованный разговор по широкому спектру тем, затрагивающих деятельность Верховного комиссара ООН по правам человека, взаимодействие России с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и проблематику универсального сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав человека в органах системы ООН", - отметили в МИД.

"Министр пригласил Верховного комиссара посетить Российскую Федерацию в следующем году с официальным визитом", - подчеркнули в дипведомстве.