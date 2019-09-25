Лавров надеется на встрече с президентом Сербии сверить часы по двусторонним отношениям

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем провести сверку часов по вопросам двусторонних отношений и балканского региона.

"Очень рад этой возможности в очередной раз провести сверку часов по событиям, которые связаны и с нашим двусторонним сотрудничеством, и с ситуацией в регионе, по вопросам, которые представляют интерес прежде всего для Сербии, но и для нас, в том числе по обеспечению стабильности", - сказал Лавров, открывая встречу на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перед началом переговоров Лавров поприветствовал по-русски президента и сопровождавшего его главу МИД Сербии Ивицу Дачича, которого российский министр назвал своим "партнером по коалиции".