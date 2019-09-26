Тульскую областную думу возглавил спикер предыдущего созыва Сергей Харитонов

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы седьмого созыва на первом заседании избрали председателем регионального парламента Сергея Харитонова. Он занимал эту должность в предыдущем созыве.

"При подсчете бюллетеней: за - 35, против - 0. Считать Харитонова Сергея Алексеевича избранным председателем Тульской областной думы седьмого созыва", - подвела итоги голосования председатель счетной комиссии парламента Галина Алешина.

Выборы депутатов Тульской облдумы состоялись 8 сентября 2019 года. По их итогам "Единая Россия" суммарно получила 27 мандатов, "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР - по два мандата, по одному представителю избраны в облдуму от "Коммунистов России", Партии пенсионеров и Партии роста.

Харитонов являлся депутатом и председателем Тульской областной думы шестого созыва с 2014 года, избирался от партии "Единая Россия".