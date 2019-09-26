Володин раскритиковал депутатов, пропустивших обсуждение бюджета

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг резкой критике депутатов за отсутствие в зале заседаний в четверг при рассмотрении законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Глава палаты поставил в прямую зависимость активность парламентариев при обсуждении этого важного вопроса и их электоральные перспективы.

"В рамках обсуждения этого вопроса можно многие вопросы решить", - подчеркнул спикер. "Такого полупустого зала <...> давно не видно было", - возмутился он.

"Где те, кто собирается переизбираться? Обсуждение этого вопроса сегодня - это вопрос выборов завтра, - предупредил Володин. - Либо посчитали, что можно уже не ходить, потому что не изберут, либо не думают, что это будет влиять в первую очередь".

По словам председателя Госдумы, после нынешнего обсуждения вопроса об исполнении бюджета необходимо "выйти с решениями". "В январе деньги должны поступать в регионы, в муниципалитеты, с марта должна начинаться работа. И контроль", - поставил он задачу.

Отчет об исполнении бюджета депутатам представил глава Минфина Антон Силуанов. Также с докладом выступил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.