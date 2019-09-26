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Титов поддерживает кандидатуру Хуруджи на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ отметил, что Александр Хуруджи имеет за плечами большую поддержку группы российских предпринимателей

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов поддерживает кандидатуру общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в СИЗО Александра Хуруджи на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону.

Помощник бизнес-омбудсмена России Александр Хуруджи в четверг подал документы для участия в конкурсе по выбору главы администрации (сити-менеджера) Ростова-на-Дону. 30 сентября станет понятно, допустят ли Хуруджи до конкурса.

"Мы всячески его поддерживаем и считаем, что он будет очень хорошим мэром. У Александра большой опыт - он работал и как предприниматель, у него очень немаленький бизнес, он работал в АСИ (Агентство стратегических инициатив - прим. ТАСС), знает среду и всячески помогал ее развивать в целом в Ростовской области, по Югу России, поэтому хозяйственный опыт у него есть, экономический опыт у него есть, общественный опыт есть", - сказал Титов ТАСС в Уфе в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, напомнив, что Хуруджи также имеет опыт борьбы с незаконным уголовным преследованием.

По словам собеседника, Хуруджи имеет за плечами большую поддержку группы российских предпринимателей, а также представителей института уполномоченного, которые всегда готовы оказать ему помощь.

"Институт занимается вопросами регулирования и взаимодействием с регуляторами, а это как раз мэрская работа. Кроме этого, мы предлагаем еще и много разных интересных экономических идей, кластерных инициатив, предлагаем решение в отдельных секторах, в отдельных регионах, в этом смысле за ним большая команда, которая всегда будет ему помогать", - добавил Титов.

44-летний бизнесмен и правозащитник Александр Хуруджи - главный акционер ОАО "Энергия", возглавлял представительство Агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе. В декабре 2015 года он был задержан по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 600 млн руб., ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Хуруджи провел в СИЗО более девяти месяцев, в августе 2016 года мера пресечения была изменена на домашний арест. В мае 2017 года суд вынес оправдательный приговор Хуруджи в виду отсутствия состава преступления.

О форуме

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

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