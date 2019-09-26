МИД: РФ будет представлена на заседании конституционного комитета Сирии на высоком уровне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может быть представлена на первом заседании конституционного комитета Сирии на очень высоком уровне. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Я думаю, что это будет очень высокий уровень", - сказал он.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.