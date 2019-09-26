Лавров: Россия хочет развивать институт почетных консулов со странами юга Тихого океана

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении практики назначения почетных консулов с государствами южной части Тихого океана. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Такие встречи на полях Генассамблеи уже стали традицией. Мы считаем их важным дополнением к двусторонним контактам в других форматах", - сказал Лавров, открывая встречу "Россия - государства южной части Тихого океана".

Он отметил, что Россия ожидает визит премьер-министра Папуа - Новой Гвинеи в Россию. "Мы хотим расширять контакты между министерствами иностранных дел, готовимся принять министра из Вануату в Москве, а также готовимся к консультациям на министерском уровне с Фиджи", - добавил министр.

Лавров сообщил, что граждане Кирибати, Микронезии, Науру и Палау в настоящее время обучаются в Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, несмотря на то, что в России мало посольств стран южной части Тихого океана, а посольств РФ в этих государствах, активно развивается институт почетных консулов. "У нас представлены почетные консулы Самоа и Палау, а также Фиджи, но с резиденцией в Токио. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы наши друзья из Фиджи были представлены в России", - сказал Лавров.

У России есть почетные консулы в Вануату, Палау, на Маршалловых островах и в Республике Фиджи. "Думаю, эту практику следует расширять", - заключил министр.