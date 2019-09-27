Лавров обсудил с главой МИД Сирии запуск работы Конституционного комитета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с сирийским коллегой Валидом Муаллемом начало работы Конституционного комитета арабской республики и развитие сотрудничества Москвы и Дамаска. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на перспективах дальнейшего продвижения политического урегулирования, включая запуск работы Конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН, - отметили в министерстве. - При этом с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР".

"В конструктивном и заинтересованном ключе состоялось обсуждение ряда практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских двусторонних отношений", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Конституционный комитет

Решение создать Конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Согласно плану бывшего спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры (занимал пост с 2014 по 2019 год), в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета, отметив, что он соберется в Женеве в течение ближайших недель. По словам генсека ООН, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".