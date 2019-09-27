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Постпред РФ в Вене: США используют с КНДР лишь давление и не готовы идти ей навстречу

По мнению Михаила Ульянова, это является главной ошибкой американской стороны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Основная ошибка США в переговорах с КНДР заключается в том, что они максимально давят на Пхеньян, но не прибегают к позитивным мерам. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Основная ошибка американских партнеров, которые взяли на себя лидирующую роль в процессе переговоров, состоит в том, что они делают ставку исключительно на максимальное давление и забывают, что должны быть еще и позитивные стимулы какие-то, которые можно было бы гибко использовать для дела. Они этого просто не понимают", - сказал он.

Теги
СШАКНДРУльянов, Михаил Александрович
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