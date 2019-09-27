Депутаты гордумы выберут мэра Пензы по конкурсу 21 октября

ПЕНЗА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Пензы выберут главу администрации города на конкурсе, который назначен на 21 октября. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава города Владимир Мутовкин по итогам сессии гордумы.

"[Принято решение] назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы на 21 октября 2019 года, на 10:00 мск. Период приема документов [на конкурс] - с 2 по 16 октября включительно", - отметил Мутовкин.

Согласно уставу Пензы, глава администрации города назначается на должность гордумой из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор. Одним из требований является достижение кандидатом возраста 30 лет. Контракт с мэром заключает глава Пензы на срок полномочий гордумы.

Полномочия мэра Пензы Виктора Кувайцева, занимавшего должность с 2015 года, были прекращены 20 сентября в связи с его избранием депутатом гордумы нового созыва.

Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест были распределены по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест заняли депутаты, победившие в одномандатных округах. Представители "Единой России" получили в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место занял победивший в одномандатном округе самовыдвиженец. Состав гордумы по итогам выборов был обновлен на 60%.