Комиссия Думы инициирует международные слушания по теме вмешательства в дела государств

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России инициирует большие парламентские слушания по проблеме вмешательства в суверенные дела государств. Об этом сообщил журналистам после заседания комиссии первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Комиссия выходит с просьбой в Госдуму для того, чтобы Госдума инициировала проведение больших международных слушаний. Без этого сегодня донести до мирового сообщества весь беспредел, который происходит вокруг истории вмешательства, невозможно", - сказал парламентарий. "Мы хотим пригласить туда США, и Российская Федерация будет там представлена, и Франция, и страны Ближнего Востока, все - и обвиняемые во вмешательстве, и те, кто обвиняет", - добавил он.