Комиссия Думы проверит материалы Meduza, "Радио Свобода" и Би-би-си

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства. Об этом заявил журналистам после заседания комиссии ее председатель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Я вам начал уже говорить, что в повестке у нас много вопросов, в том числе в работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как "Настоящее время", Meduza, "Русская служба BBC", "МБХ медиа", "Голос Америки", Facebook и Google. И сегодня еще "Радио Свобода" прозвучало в качестве того ресурса, который, на наш взгляд, также в своей работе допускает нарушения нашего российского законодательства", - сказал парламентарий, отметив, что работа по этим компаниям пока ведется.

После прошлого заседания, состоявшегося неделю назад, члены комиссии анонсировали подготовку серьезных изменений в законодательство, которые позволят привлекать к ответственности (в том числе многомиллионным штрафам) зарубежных медиагигантов за вмешательство во внутренние дела России, в частности, в выборы. Не исключено, что соответствующие поправки будут предложены ко второму чтению принятого год назад законопроекта, направленного против распространения в соцсетях ложных фактов.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.