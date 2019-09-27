Лавров заявил, что Запад взял курс на нарушение международного права

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими "правилами", как это произошло в ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], чей Технический секретариат путем противоправных манипуляций и бесцеремонного давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что продолжаются игры вокруг конвенций, обязывающих все страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права нацменьшинств. "Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими "правилами": закрывают глаза на открытое лишение нацменьшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства", - отметил он.

По словам Лаврова, курс западных стран на ревизию международного права "все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста".

"Свои "правила" у Запада и в отношении Балкан, где проводится открытый курс на подрыв решений СБ ООН по косовскому и боснийскому урегулированию", - добавил Лавров.

Разобщенность мирового сообщества

Разобщенность мирового сообщества растет с каждым годом из-за нежелания ряда стран учитывать чужие интересы, добавил Лавров.

Он напомнил о приближении 75-летия ООН, создание которой стало "результатом осознания необходимости коллективного механизма поддержания международного мира и безопасности".

"К сожалению, события начавшейся вскоре после холодной войны не позволили раскрыться этому колоссальному созидательному потенциалу, - отметил министр. - Надежда появилась вновь, когда почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена, символизировавшая противостояние двух непримиримых систем. Надежда на то, что можно будет, наконец, перелистнуть горестные страницы войн, не только горячих, но и холодных, и объединить усилия на благо всего человечества".

Однако, продолжил глава МИД РФ, несмотря на то, что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось.

"Появились и новые острейшие вызовы - международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными. Справляться с этими и многими другими вызовами год от года становится все сложнее. Разобщенность международного сообщества лишь нарастает", - указал Лавров.

"На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается прежде всего в нежелании стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, принять реалии объективного хода истории", - подчеркнул он.

Как отметил глава МИД РФ, Западу трудно смириться с тем, что его "длившееся веками доминирование в мировых делах тает".

"Появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния. Без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной основе Устава ООН - через баланс интересов всех государств", - обратил внимание министр.

Соглашения о неделимой безопасности в Европе

Страны Европы должны вернуться к курсу на создание единой и неделимой архитектуры безопасности в регионе, подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что в ноябре 2019 года исполнится 20 лет с момента принятия на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хартии европейской безопасности и Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве.

"В этих документах сформулированы принципы взаимодействия всех стран и организаций в Евроатлантике. Главы государств и правительств торжественно провозгласили, что никто не должен обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других. К сожалению, достигнутый тогда консенсус сегодня подменяется взятой за "правило" практикой НАТО, которая продолжает мыслить категориями поиска врага, продвигая свою военную инфраструктуру на восток к российским границам, наращивая военные бюджеты, хотя они и так более чем в 20 раз превышают российский", - указал Лавров.

"Призываем вернуться к договоренностям о выстраивании равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. В последнее время в пользу этого высказываются и ответственные политики в Европе, как, в частности, показала августовская встреча президентов России и Франции", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, такая надежная и открытая архитектура необходима и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Опасно поддаваться искушению разбить его на конфликтующие блоки. Такие попытки будут противоречить задаче объединения усилий всех стран региона для эффективного ответа на сохраняющиеся здесь угрозы и вызовы, включая задачу урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно мирным путем", - заключил министр.

"Источник легитимности"

По словам главы МИД РФ, западные страны пытаются препятствовать формированию полицeнтричного мира и объявить себя неоспоримым источником легитимности.

"Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицeнтричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма. Если коротко: "Мы - либералы, нам можно все", - сказал Лавров. Он добавил, что Запад в этих устремлениях все реже вспоминает про международное право и все чаще и навязчивее рассуждает о "порядке, основанном на правилах".

"Цель концепции такого "порядка" очевидна: ревизовать переставшие устраивать Запад нормы международного права, подменить его "правилами", приспособленными под свои корыстные схемы, которые формулируются в зависимости от политической целесообразности, а сам Запад, и только Запад, объявить неоспоримым источником легитимности, - сказал глава МИД РФ. - Например, когда выгодно - право народов на самоопределение имеет значение, а когда нет - объявляется "незаконным".

Кроме того, Лавров указал, что для обоснования ревизионистских правил используется манипулирование общественным сознанием, распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, подавление неугодных СМИ и запреты на профессию журналистов. "Причем у Запада появились "способные ученики" среди его подопечных на постсоветском пространстве", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что вместо равноправной коллективной работы создаются закрытые форматы вне легитимных многосторонних рамок, а келейно согласованные в узком кругу избранных подходы затем объявляются "многосторонними договоренностями". "Это сопровождается попытками "приватизировать" секретариаты международных организаций, использовать их для проталкивания неконсенсусных идей в обход универсальных механизмов", - указал Лавров.