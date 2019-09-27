Лавров: Россия отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку времена "доктрины Монро"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия решительно выступает против попыток США вернуться на латиноамериканском направлении к политике времен "доктрины Монро", подразумевающей смену режимов путем военного шантажа и экономического принуждения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"К списку стран, чья государственность была разрушена на наших глазах путем агрессии или инспирированных из-за рубежа переворотов, сейчас пытаются добавить Венесуэлу, - отметил Лавров. - Россия, как и подавляющее большинство членов ООН, отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку правила времен "доктрины Монро", менять извне режимы в суверенных государствах, не гнушаясь методами военного шантажа, незаконного принуждения и блокады, как это происходит в отношении Кубы вопреки резолюциям ООН".

"В следующем году исполняется 60 лет Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой по инициативе нашей страны, - добавил глава МИД РФ. - Однако до сих пор ряд западных государств цепляется за старые правила, игнорируют эту декларацию и другие, обращенные непосредственно к ним, решения Генассамблеи по вопросам деколонизации, продолжая удерживать под своим контролем бывшие заморские территории".

"Доктрина Монро" была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.