Лавров с трибуны ГА ООН подчеркнул необходимость выполнить минские договоренности

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия считает необходимым следовать положениям комплекса мер по выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Необходимо также активизировать усилия по урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов во всех регионах мира. Главное - добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей, не позволять им изобретать предлоги для отказа от выполнения уже взятых на себя обязательств. Конечно же это в полной мере касается и конфликтов на постсоветском пространстве, включая необходимость строго следовать положениям минского комплекса мер по урегулированию кризиса на востоке Украины", - сказал Лавров.

Кроме того, глава российского дипведомства указал, что Россия выступает за консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом под эгидой ООН. "В интересах мобилизации потенциала региональных организаций на подавление террористической угрозы Россия провела министерское заседание Совета Безопасности ООН с участием Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на вопрос регулирования цифровой сферы. "Среди важнейших задач мирового сообщества - выработка общеприемлемых подходов к регулированию цифровой сферы, осмысление процессов, связанных с созданием искусственного интеллекта", - сказал российский министр. Он также указал, что в прошлом году Генассамблея одобрила начало предметной работы по согласованию правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. "По инициативе России также принята резолюция о противодействии киберпреступности. Важно продвигаться к достижению юридически обязывающих договоренностей по всем аспектам международной информационной безопасности", - сказал глава МИД РФ.