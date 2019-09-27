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Генассамблея ООН - 2019

Россия внесет на сессии Генассамблеи ООН проект резолюции по контролю над вооружениями

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу объявил, что Россия на текущей сессии Генассамблеи ООН вносит проект резолюции по укреплению контроля над вооружениями.

"Сегодня хотел бы также объявить: на текущей сессии Генеральной Ассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Приглашаем всех к конструктивным переговорам, - сказал глава МИД РФ, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН. - Одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия".

Лавров добавил, что Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности.

"В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляем сдержанность в оборонном строительстве - разумеется, без ущерба для надежного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом", - указал глава российского дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН - 2019
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