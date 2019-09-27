Лавров обсудил с исполнительным вице-президентом Венесуэлы урегулирование в республике

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудил с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и главой МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреасой ситуацию в латиноамериканском регионе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в ООН и на других международных форумах, ситуация в Венесуэле и латиноамериканском регионе. С российской стороны подчеркнута важность нахождения политических развязок внутренних разногласий в Венесуэле без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне", - информировали в дипведомстве.

Стороны высказались в пользу безотлагательной отмены незаконных односторонних ограничительных мер, введенных США против Венесуэлы, добавили в министерстве.

В ходе встречи был подписан план консультаций МИД двух стран на 2019-2022 годы.