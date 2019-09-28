Эксперт: реализацию минских соглашений вряд ли кто-то мог бы тормозить больше, чем Волкер

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер был одним из главных противников реализации минских договоренностей о урегулированию ситуации в Донбассе, но говорить о том, что его отставка станет позитивным импульсом в урегулировании кризиса на Украине рано. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Мы еще не знаем, кто будет назначен вместо Волкера, поэтому не знаем, станет ли его уход позитивным импульсом для реализации минских соглашений или нет. Но с другой стороны, трудно себе представить какого-либо политика, который мог бы сделать торможения минских соглашений больше, чем господин Волкер", - сказал он.

По словам эксперта, экс-спецпосланник США по Украине славился своей радикальной позицией по этому вопросу, которая "направлена на то, чтобы по сути затормозить реализацию минских соглашений, а значит - законсервировать конфликт в Донбассе". По мнению Жарихина, чтобы судить о том, как скажется уход Волкера, необходимо понять, транслировал ли он свою личную позицию или шел по курсу, начертанному американским истеблишментом.

"Я не исключаю, что эта позиция Волкера может быть продолжена другим представителем, но скорее с несколько другим стилем поведения, нежели другим содержанием. Может быть, он будет помягче, более дипломатичен, но, я боюсь, что суть может остаться. Потому что американский истеблишмент считает, что в интересах США поддерживать этот конфликт для того, чтобы блокировать восстановление и расширение сотрудничества между странами Западной Европы и Россией", - продолжил аналитик.

Тем не менее, эксперт уверен, что вероятность того, что на место Волкера придет человек, который "не станет ставить палки в колеса реализации минских соглашений", очень невелика.

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В тексте жалобы утверждалось, что Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с Зеленским после его июльского телефонного разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma.