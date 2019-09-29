Захарова назвала переговоры Лаврова с Помпео на ГА ООН более конструктивными, чем в Сочи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента Майклом Помпео на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были на порядок более конструктивными, нежели их переговоры в Сочи 14 мая. Об этом заявила в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Был действительно достаточно предметный, конструктивный разговор. Я бы сказала, что он был на порядок более конструктивным и предметным, нежели даже переговоры, которые прошли в Сочи", - отметила Захарова. "Не было никаких реверансов ни в одну, ни в другу сторону, было перечисление проблемных точек и были намечены пути для возможного их решения", - сказала она, добавив, что на встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США на Генассамблее в Нью-Йорке произошла "инвентаризация тех вопросов, к решению которых можно приступить".

Тем не менее, по словам Захаровой, перейти к позитивной повестке в двусторонних отношениях не позволяет внутриполитическая ситуация в США. "Они [администрация Трампа] хотят выстроить отношения со всем миром, но только все их ресурсы, включая внешнеполитические, сконцентрированы на ситуацию внутри США", - пояснила она. Именно этим, по ее мнению, и была вызвала ситуация с непредоставлением виз членам российской делегации в ООН, о чем не знали ни президент США, ни госсекретарь.

Захарова также напомнила, что российская сторона оперативно выдала 200 виз для членов американской делегации во главе с Помпео во время их визита в Сочи. "Мы, безусловно, знали и исходили из того, что такая же взаимность или такая же ответная реакция будет проявлена", - сказала она.

На полях сессии Генассамблеи ООН главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели переговоры, на которых обсудили вопрос невыдачи виз представителям российской делегации, урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине.

Скандал с визами для российской делегации в ООН

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, целому ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.