Захарова призвала США опубликовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми лидерами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных разговоров и переговоров бывшего президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по примеру публикации беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием все почитаем, не нужен будет [основатель организации WikiLeaks Джулиан] Ассанж, сделайте это сами, у [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси хорошо получилось, мы хотим посмотреть, как делается американская политика", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье.

Захарова подчеркнула, что у мирового сообщества до сих пор остались неразрешенные вопросы, касающиеся целого ряда связанных с деятельностью администрации Обамы "международных конфликтов, которые привели к гуманитарным катастрофам, в частности, на Ближнем Востоке и севере Африки".

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, "Россия приложила к этому руку".

На минувшей неделе стало известно о новом разбирательстве, которое ведется в США в отношении Трампа. Американского лидера подозревают в том, что он во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование в отношении своего главного конкурента на предстоящих в 2020 году президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа. В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов.