Матвиенко примет участие в заседании межпарламентской комиссии России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 1-3 октября в рамках своего официального визита в Узбекистан проведет переговоры в верхней и нижней палатах Олий мажлиса (парламента) республики, а также примет участие в заседании межпарламентской комиссии РФ и Узбекистана. Об этом сообщается на сайте сената Олий мажлиса.

"Запланировано проведение встреч председателя Сената Олий мажлиса Танзилы Нарбаевой и спикера Законодательной палаты Нурдинжона Исмоилова с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко, а также заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Сената Олий мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита предусмотрено заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов, а также подписание меморандума о сотрудничестве между институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий мажлисе Узбекистана и аналитическим правовым управлением аппарата Совета Федерации.