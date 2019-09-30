Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США после визового скандала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американские чиновники, принявшие решение не выдавать членам российской делегации на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН визы, добивались неучастия РФ в мероприятии, в Москве решили им не подыгрывать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале .

Ведущие программы поинтересовались не было ли у министра иностранных дел России Сергея Лаврова желания развернуть самолет над Атлантикой, как это сделал в свое время Евгений Примаков. Тогда экс-глава МИД РФ отменил свой визит уже на пути в Соединенные Штаты, выразив таким образом протест натовским бомбардировкам Югославии.

"На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация, - обратила внимание Захарова. - Сейчас задачи совершенно иные - минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать?"

Целому ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них - глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ. Ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Майкл Помпео, как оказалось, отношения к этому не имели. В этой связи Лавров заявил, что в Москве учтут ситуацию с невыдачей виз во время будущих мероприятий в США, перепроверяя десятки раз, "насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства Госдепартамента".