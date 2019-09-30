МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает некорректным предложение ряда экспертов перенести штаб-квартиру ООН после скандала с визами для российской делегации. По его мнению, собственные внешнеполитические игры не должны влиять на обязательства США перед ООН.

"На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее, безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее санкционную. Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр. То есть выбор не столько за международным сообществом, сколько за США: или ООН, или санкции. Вместе просто не получается пока", - написал Косачев на своей странице в Facebook в понедельник.

Вместе с тем, он полагает, существует важный посыл и к международному сообществу. "Нужно уже перестать воспринимать репрессалии Америки против суверенных государств и их граждан как нечто само собой разумеющееся и естественное вроде явления природы. Мол, имеют право, что с них взять", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что так называемые санкции США - это не международные санкции, одобренные Совбезом ООН, "а односторонние шаги сверхдержавы, откровенно пользующейся своим силовым преимуществом в экономике и военной сфере, зависимостью многих других государств исключительно для продвижения собственных интересов". "Вся словесная шелуха про действия в интересах мира, демократии, свободы, международного права может представлять какой-то интерес для граждан самих США и их союзников, чтобы иметь какое-то моральное оправдание этому откровенному вероломству. Но всем остальным пора называть вещи своими именами: это право силы, а не сила права и правоты", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

По его мнению, пока противостоять этому могут далеко не все. При этом парламентарий привел в качестве примера Кубу, которая доказывает, "что и это возможно". "Но уж точно нет смысла молчаливо одобрять это и считать "взбесившийся принтер" американского Конгресса, Минфина или Госдепа, штампующий все новые и новые списки врагов Америки со сталинской скоростью, нормой. Нет, это поведение агрессивного и безответственного государства, только это вынуждает ставить вопрос о целесообразности размещения на его территории международных организаций. Вопрос к Америке поэтому", - заключил Косачев.

Визовый вопрос

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что целому ряду представителей российской делегации на Генассамблею ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ. После этого в ряде СМИ прозвучали высказывания о необходимости переноса штаб-квартиры ООН в другие страны.