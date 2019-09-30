Рябков: рецидивы обвинений во вмешательстве в адрес России повторятся на выборах в США

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия практически неизбежно окажется под прицелом обвинений во вмешательстве на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах. Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Общий антироссийский лихорадочный подход к тому, что собой представляет сегодня Россия, какую она проводит политику, настолько стал неотъемлемой частью самоощущения для многих американских политиков и настолько въелся в ткань того, что происходит в сегодняшнем Вашингтоне, что без этого не обойдется. Рецидивы подобных обвинений просто неизбежны", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, хотя "некоторые говорят, что оснований для продолжения раскрутки сюжета, который отыгран десятки раз на американской площадке, нет", такие обвинения "практически неизбежны".

Как напомнил замминистра, расследование Мюллера не получило того эффекта, на который "рассчитывали определенные круги не только в США, но и в других столицах". "Мы всегда понимали, что так это и произойдет. Потому что накопать что-то с точки зрения подкрепления этих абсолютно безумных и бездарных обвинений России во вмешательстве в американские внутренние процессы было просто невозможно, - отметил он. - По объективным причинам этого не существовало и не могло существовать".

"Все это отражение очень нездоровой атмосферы, сложившейся сегодня в Вашингтоне, когда по внутриполитическим мотивам используются внешнеполитические горячие картофелины, которые перекидываются с половины стола Республиканской партии на половину стола Демократической партии, - указал Рябков. - Мы от этого держимся вдалеке, мы за этим наблюдаем. Россия никакой роли во всем этом играть не могла".

По его словам, в Москве воспринимается происходящее [в США] "как отражение нынешнего этапа развития американского внутриполитического дискурса". "Мы стараемся понять, какие задействованы пружины и почему это все происходит. И все это из разряда любопытства, не более того", - сказал замглавы МИД РФ.

Расследование Мюллера

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Трампом и РФ. Он утверждал при этом, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.