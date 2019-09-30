Рябков: Россия надеется, что кризис вокруг Ирана будет решен без новой вспышки конфликта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в регионе Персидского залива конфликтные ситуации, включая кризис вокруг Ирана, будут преодолеваться на основе предложений о создании систем региональной безопасности, которые выдвигали Москва и Тегеран, сообщил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Регион [Персидского залива] давно стал пороховой бочкой, к сожалению, альтернатив вот этому нагнетанию, кроме упомянутых вами и мной в начале рассмотрения этой темы, практически нет. Но мы будем продолжать параллельно, а где получится - и совместно с иранцами, продвигать эти идеи. В конце концов мы думаем, что здравый смысл возобладает, [Иран] обойдется без новой вспышки конфликта. И так в регионе все перенасыщено очагами конфликтов", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли выдвинутая Ираном идея формирования региональной коалиции остановить волну конфронтации, которую инициирует Вашингтон.

Рябков также напомнил, что Россия предложила Ирану обновленную концепцию формирования системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива, "основанную на диалоге, мерах укрепления доверия, обмена информацией". "Все это есть, это все наработано, это надо просто приложить при наличии политической воли к материалу, который конкретно в этом регионе мира имеется", - добавил он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пригласил все страны Персидского залива в коалицию по обеспечению региональной безопасности. По его словам, коалиция должна действовать на основе принципов ООН - диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств.

МИД России 23 июля представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.