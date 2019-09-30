Медведев 3-4 октября в Гаване обсудит с главой Госсовета Кубы двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3-4 октября посетит Кубу, где проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"3-4 октября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит с визитом Кубу, где проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом по актуальным вопросам российско-кубинского сотрудничества", - сообщила пресс-служба правительства России.

В частности, стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Диас-Канель посещал Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина в начале ноября 2018 года. В Москве он провел переговоры с главой российского государства, со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и премьер-министром Медведевым.

На переговорах 3 ноября 2018 года глава Госсовета Кубы и председатель российского правительства обсуждали вопросы российско-кубинского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте и в других областях. Медведев выразил уверенность, что российско-кубинское экономическое взаимодействие имеет большой потенциал развития. Диас-Канель в тот день пригласил Медведева посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, чтобы "рассмотреть, как продвигаются совместные проекты" двух стран.