В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Публикация стенограмм бесед президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только при обоюдном согласии сторон, но если такие предложения поступят от Вашингтона, Москва готова их обсуждать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа о том, что представители Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед Путина и Трампа.

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США", и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования против Трампа.