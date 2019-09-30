Лавров обсудил с послом США Хантсманом перспективы отношений Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в понедельник посла США Джона Хантсмана, завершающего работу в Москве, и обсудил с ним перспективы развития российско-американских отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - отметили в дипведомстве.

Хантсман в начале октября завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. В начале августа он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Опытный дипломат был назначен главой диппредставительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он был послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011).

Глава Белого дома еще не решил, кто станет новым послом США в России. В число возможных кандидатов входят, в частности, первый заместитель госсекретаря Джон Салливан и американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.