Российская делегация готова к диалогу с украинскими коллегами в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готова общаться с украинскими коллегами в Страсбурге. Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я за то, чтобы поговорить. Я так понимаю, что новая глава украинской делегации [Елизавета Ясько] тоже за то, чтобы поговорить", - сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы уважаем наших коллег, уважаем независимость Украины, уважаем выбор украинского народа, избравшего депутатов Верховной рады. У нас нет такой идеи, что каждый украинец априори враг, наоборот, у нас ровно обратная идея", - подчеркнул он.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Совете Европы, Верховная рада утвердила состав новой делегации, однако не подала запрос на подтверждение ее полномочий. В данной ситуации, согласно пункту 11.3 регламента ассамблеи, "полномочия существующей делегации истекли после открытия заседания ассамблеи или Постоянного комитета", или, если точнее, в 11:30 (12:30 мск) 30 сентября. Таким образом, официальная делегация Украины сможет принять участие в январской сессии ПАСЕ в случае направления и подтверждения полномочий.

Несмотря на официальный отказ участвовать в работе ассамблеи из-за возвращения в нее российских парламентариев, глава нового состава украинской делегации от Верховной рады Елизавета Ясько (партия "Слуга народа") решила присутствовать на осенней сессии. В воскресенье украинское издание LB.ua опубликовало ее интервью, в котором она заявляла, что прибудет с неофициальным визитом в качестве гостя.

В таком же неформальном статусе в Страсбурге уже находятся несколько депутатов Верховной рады от Украины. Как сообщил ТАСС Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", он и его коллеги не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами-парламентариями на полях сессии. Также политик заявил о намерении встретиться с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, которая представляет свою страну в Комитете министров СЕ.