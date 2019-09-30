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Толстой заявил, что работу делегации России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие"

Вице-спикер Госдумы, возглавляющий делегацию РФ, обратил внимание на то, что уже приводил в зале заседаний ПАСЕ аргументы против проведения дебатов по вопросу летних беспорядков в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Работа делегации России на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) омрачена концентрированным лицемерием, которое выразилось в очередном проявлении двойных стандартов. Об этом заявил журналистам в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий делегацию РФ.

"Это концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе, большинству европарламентариев", - сказал депутат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он обратил внимание на то, что уже приводил в зале заседаний ПАСЕ аргументы против проведения дебатов по вопросу летних беспорядков в Москве.

"Обращу внимание, что мы сейчас находимся во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. А сегодня эти люди пытаются учить нас демократии. Так что политика двойных стандартов сегодня - главная проблема ПАСЕ", - подчеркнул Толстой.

В понедельник ПАСЕ включила в повестку сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе текущего года. С этой инициативой выступила политическая группа "Альянс либералов и демократов за Европу".

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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