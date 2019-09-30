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Правительство Калмыкии ушло в отставку после инаугурации главы республики

Бату Хасиков вступил в должность главы региона 21 сентября

ТАСС, 30 сентября. Правительство Калмыкии сложило свои полномочия после вступления в должность главы республики Бату Хасикова. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"В соответствии со статьей 9 закона Республики Калмыкия "О правительстве Республики Калмыкия" кабинет министров слагает свои обязанности перед вновь вступившим в должность главой региона. Соответствующее распоряжение № 317-р сегодня подписал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев", - говорится в сообщении.

Согласно закону, правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность 21 сентября. На выборах главы Калмыки, прошедших 8 сентября, он набрал 82,54% голосов избирателей.

В марте Хасиков был назначен врио главы республики после отставки Алексея Орлова, который руководил регионом восемь лет.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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