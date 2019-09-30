Аксенов внес в парламент Крыма кандидатуру зампреда Совмина Гоцанюка на пост премьера

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов внес в Государственный совет республики кандидатуру зампредседателя Совета министров Юрия Гоцанюка на пост главы крымского правительства. Проект постановления опубликован на сайте республиканского парламента.

Гоцанюк 20 сентября был назначен исполняющим обязанности главы совета министров. Ранее в понедельник Аксенов внес в Госсовет проект о разделении постов главы и премьер-министров республики.

"Согласовать назначение Гоцанюка Юрия Михайловича на должность председателя Совета министров Республики Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", - говорится в документе.

Отмечается, что проект постановления включен в повестку внеочередного пленарного заседания, которое запланировано на 1 октября. Сейчас должности главы республики и главы правительства объединены, этот пост с 2014 года занимает Аксенов.

53-летний Гоцанюк занимает должность председателя совета министров с 2016 года. Ранее работал агрономом, главным агрономом в сельхозхозяйствах первомайского района Крыма, руководителем сельхозкооператива, был председателем райсовета и главой районной администрации Нижнегорского, а затем Первомайского районов.

В соответствии с региональным законодательством Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября. Новый состав Совмина, как заявлял Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.18 сентября он сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия, и пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.