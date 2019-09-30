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Кризис в Сирии

МИД России: Дамаск с помощью Москвы одержал победу над главными силами террористов в Сирии

Их искоренение должно быть продолжено, отметил замглавы ведомства Сергей Вершинин

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Сирийские и российские военные смогли одержать решающую победу над главными силами террористов в Сирии. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом, - сказал он. - Сегодня главные силы "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры" (обе террористические организации запрещены в РФ), как бы она ни называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены".

"Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей", - добавил Вершинин.

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СирияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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