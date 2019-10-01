Кремль рассчитывает, что в Минске будет окончательно согласована "формула Штайнмайера"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что контактная группа в Минске окончательно согласует "формулу Штайнмайера" и Киев официально это зафиксирует. Такую позицию высказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", и украинская сторона официально это зафиксирует", - сказал Ушаков. Он добавил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".

На прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта должны были, в соответствии с договоренностями представителей "нормандской четверки", подписать "формулу Штайнмайера". Но полпред Киева Леонид Кучма в последний момент неожиданно отказался это сделать, что поставило под угрозу срыва не только планы проведения в ближайшее время саммита в "нормандском формате", но и всю стратегию политического урегулирования. По сути, продемонстрированная Киевом позиция означала откат процесса переговоров далеко назад, в "порошенковский" период.

В этой ситуации республики Донбасса призвали страны - гаранты минских соглашений отреагировать на произошедшее. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, ДНР вновь потребует от Украины завизировать текст, согласованный советниками "нормандского формата".

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия расстроена и встревожена случившимся. Он отметил противоречивость заявлений руководящих лиц Украины, страх украинских политиков перед радикалами и новым "майданом", но подчеркнул, что документ, содержащий формулу политического урегулирования конфликта, "надо подписывать". "Если постоянно озираться на "майдан", это значит оставлять свою страну во власти радикалов, неонацистов и прочих экстремистов", - уверен он.