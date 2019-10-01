Аксенов: разделение полномочий властей Крыма повысит эффективность управления

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с инициативой разделения полномочий главы и председателя Совета министров республики, заявил, что она является частью стратегии по перезагрузке власти в регионе.

В понедельник Аксенов внес в Госсовет Крыма проект о разделении постов главы и премьер-министра, которые ранее он совмещал. На пост главы правительства республики в тот же день была внесена кандидатура зампредседателя Совета министров Юрия Гоцанюка. Документы будут рассмотрены во вторник.

"Внес на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя Совета министров. Это не бюрократическая формальность, а выверенное решение, важная часть общей стратегии по перезагрузке власти. Его главные цели - оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления. Данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма", - написал во вторник Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его мнению, сегодня назрела "потребность в усилении представительских функций главы республики": сотрудничество с федеральными органами, с руководством других субъектов РФ, активизация международной повестки. По словам Аксенова, он также намерен уделять больше времени общению с гражданами, в том числе в ходе неожиданных для республиканской и местной власти выездов.

"Коротко говоря, после разделения полномочий в должности главы республики буду больше внимания уделять стратегическим вопросам. При этом тактика реализации конкретных проектов, внутренняя хозяйственная повестка, работа с исполнительными органами власти, с местными администрациями остается за Советом министров. Юрий Гоцанюк - человек системный, уверен, он справится с данной работой. Безусловно, контроль за выполнением поставленных задач оставляю за собой", - отметил глава Крыма, который в октябре был переизбран на второй срок.