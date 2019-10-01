Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Российского государства дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также ее значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей - построению "общества среднего достатка" к 2021 г. и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 г.", - подчеркнул в своем поздравлении Путин.

Отметив, что две страны являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, президент РФ выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах.

Путин "высоко оценил дружеские отношения, сложившиеся у него с Си Цзиньпином, и выразил настрой на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо народов России и Китая", отметила пресс-служба Кремля.