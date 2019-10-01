Победивший на выборах главы Республики Алтай Олег Хорохордин вступил в должность

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Олег Хорохордин, победивший на выборах главы Республики Алтай, вступил в должность и принес присягу в здании Национального драматического театра им. П. В. Кучияк.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Конституцию Республики Алтай и законы Республики Алтай, уважать интересы республики и верно служить ее народу", - сказал Хорохордин.

Он произнес слова присяги на двух государственных языках региона - алтайском и русском.

На инаугурации присутствовали депутаты Госсобрания Эл Курултай, главы муниципальных образований, муниципальных районов, представители государственных органов и институтов гражданского общества.

Нового главу региона поздравили председатель Эл курултая Владимир Тюлентин и полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"После подведения итогов выборов первое, что я сделал, - дал поручение разработать дорожную карту по реализации программы "Сильный Алтай", установить конкретные сроки реализации мероприятий, контрольные точки, назначить ответственных исполнителей. В соответствии с дорожной картой будут скорректированы государственные республиканские программы, и все мероприятия найдут отражение в законе о бюджете Республики Алтай", - сказал Хорохордин.

На выборах главы Республики Алтай 8 сентября врио руководителя региона Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. 47-летний Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова. Хорохордин - участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера.

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