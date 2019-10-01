Путин и Роухани обсудят ситуацию в Ормузском проливе и иранскую ядерную сделку

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани на встрече в Ереване во вторник обсудят ситуацию в Ормузском проливе и тему иранской ядерной сделки, положение вокруг которой остается сложным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Будет обсуждаться] и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, и, естественно, ситуация с СВПД", - сказал представитель Кремля, говоря о темах предстоящей беседы.

Песков отметил, что 60 дней, которые были обозначены иранской стороной перед дальнейшими шагами Тегерана по сокращению объема своих обязательств по СВПД, постепенно истекают. "Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы - [например], французская была инициатива - они пока не дают желаемых результатов и положение дел остается сложным", - сказал Песков.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран готов к переговорам со всеми странами Персидского залива о создании региональной коалиции с целью обеспечения безопасности. 23 сентября Роухани призвал все страны Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Проект "Ормузская мирная инициатива" 25 сентября был представлен президентом исламской республики на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".