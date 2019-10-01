Рябков заявил, что российского военного контингента в Венесуэле нет и быть не может

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Российские военные специалисты приезжают в Венесуэлу на ротационной основе, никакого военного контингента РФ там нет. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Там периодически меняется состав наших групп, которые обслуживают технику. Ротация плановая, она проводится в зависимости от того, какого рода оборудование, какого рода техника требует сервиса. Поэтому никакого наращивания и тем более никакого нашего контингента там нет и быть не может", - сказал он, комментируя сообщения западных СМИ, что на прошлой неделе в Венесуэлу прибыл самолет с новой группой российских военных.

В распространенном ранее комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорилось, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики и двусторонним межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года.

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