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Песков: Памфилова пока не докладывала Путину о нарушениях на выборах в Петербурге

О каких-либо исках, оспаривающих легитимность выборов на отдельных избирательных участках в городе, тоже пока нет информации, по словам пресс-секретаря президента

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова пока не докладывала президенту РФ Владимиру Путину о нарушениях, связанных с выборами в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не было никаких докладов", - отметил он. Песков напомнил, что также пока неизвестно о каких-либо исках, оспаривающих легитимность выборов на отдельных избирательных участках в городе.

Глава ЦИК РФ заявила ранее, что обратится к руководству "Единой России" с просьбой дать "должную оценку" действиям ряда партийных функционеров на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года. В их числе она назвала спикера законодательного собрания города Вячеслава Макарова, депутатов Госдумы Михаила Романова и Евгения Марченко, представляющих Петербург в нижней палате российского парламента. По ее мнению, во время кампании имели место "прямое вмешательство в [избирательный] процесс" и оказание давления на избирательные комиссии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПамфилова, Элла АлександровнаМарченко, Евгений ЕвгеньевичРоманов, Михаил Валентинович
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