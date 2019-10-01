Песков: информация СМИ по делу Черкалина будет доложена Путину наряду с другими новостями

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Информация газеты "Коммерсантъ" с подробностями по делу бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина будет доложена президенту РФ Владимиру Путину вместе с другими новостями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как, в частности, говорится в публикации газеты "Коммерсантъ" во вторник, Черкалину передавали деньги рядом с местом работы на Лубянской площади.

"Президент летит в Армению, я не думаю, что он обратил на это [внимание]", - сказал Песков. "Но, естественно, ему эта информация будет доложена наряду с другими новостями", - добавил пресс-секретарь. В ответ на вопрос, кто, по мнению Путина, должен понести ответственность за то, что Черкалин якобы длительное время брал взятки, Песков напомнил, что глава государства не ведет следственных действий. "Нужно просто дождаться судебного вердикта", - заключил он.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу, помимо Черкалина, проходят двое его бывших подчиненных, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.