Глава Калмыкии принял отставку правительства республики

ТАСС, 1 октября. Глава Калмыкии Бату Хасиков принял отставку правительства республики. Соответствующий указ подписан 1 октября, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы региона.

Правительство Калмыкии сложило полномочия в понедельник в соответствии со статьей 9 закона Республики Калмыкия "О правительстве Республики Калмыкия" после вступления в должность Хасикова.

"В соответствии со статьей 28 Степного уложения (Конституции) Республики Калмыкия, статьей 5.1. закона Калмыкии "О главе Республики Калмыкия", Хасиков принял сложение полномочий правительства республики и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров", - говорится в сообщении.

Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность 21 сентября. На выборах главы Калмыки, прошедших 8 сентября, он набрал 82,54% голосов избирателей.

В марте Хасиков был назначен врио главы республики после отставки Алексея Орлова, который руководил регионом восемь лет.