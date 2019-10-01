Глава парламента Крыма рассказал, когда в регионе сформируют систему исполнительной власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Систему исполнительной власти Республики Крым планируется полностью сформировать до конца октября, сообщил во вторник на заседании Госсовета региона глава парламента Владимир Константинов.

"Формирование всей системы исполнительной власти сейчас происходит, в течение октября будет сформирована вся исполнительная система власти в нашей республике в соответствии с нормативами проведения этих процедур", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что процедуры по определению тех, кто займет должности, должны быть проведены качественно и открыто. "Очень важно, чтобы <…> любой крымчанин мог поучаствовать в процессе назначения глав администраций, где это предусмотрено законом. Мы за вовлечение широких масс, чтобы снизить проблемы по кадровым ошибкам, кадровым назначениям", - отметил спикер.

В соответствии с региональным законодательством совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания Аксенова на пост главы Крыма. Новый состав совмина, как заявлял тогда Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов заявлял, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".