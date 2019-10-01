Путин призвал к конструктивному диалогу по Арктике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности. Такое мнение он высказал в приветствии, направленном участникам и гостям VIII международной встречи представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей в этом Совете и зарубежной научной общественности.

"Арктика - обширный регион, обладающий уникальными природными богатствами. Развитие этих территорий имеет важнейшее значение как для мировой экономики, так и для глобальной экологической обстановки", - отмечается в послании главы государства.

Обращаясь к участникам встречи, Путин заметил, что им предстоит обсудить такие темы, как развитие транспортной инфраструктуры - прежде всего на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды. "Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе", - добавил он.

Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На это мероприятие в Санкт-Петербург прибыли представители всех стран - участниц Арктического совета - Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии Швеции. Всего же во встрече участвуют 15 государств. Встреча, начавшаяся в понедельник, в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности Арктики, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты).