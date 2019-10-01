Постпред РФ: в реформировании конституции в Сирии не может быть искусственных сроков

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Проведение конституционной реформы в Сирии не может быть связано с установлением каких-либо искусственных сроков, поэтому разговоры о проведении выборов в этой стране преждевременны. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов в связи с намеченным на 30 октября заседанием конституционного комитета САР, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета Сирии. Позже его спецпосланник Гейр Педерсен сообщил, что комитет впервые соберется 30 октября в Женеве. "На наш взгляд, сейчас наступает, по сути, первый серьезный практический этап по запуску политического процесса сирийского урегулирования", - отметил, комментируя эти решения, Гатилов.

Он подчеркнул, что конституционный комитет является межсирийской структурой, и "сирийцы сами будут решать, как им выстраивать этот процесс, и сколько он должен продолжаться". "Очевидно одно - в проведении конституционной реформы просто не может быть никаких искусственных сроков", - сказал глава российской дипмиссии, добавив, что поэтому "преждевременны и разговоры о проведении выборов: здравый смысл подсказывает, что конституционная реформа должна им предшествовать".

Как подчеркнул Гатилов, Россия будет внимательно следить за функционированием комитета. Он напомнил, что главы МИД "астанинской тройки" по итогам встречи в Нью-Йорке 24 сентября выразили намерение оказывать поддержку работе этого органа, в том числе посредством взаимодействия и с сирийскими сторонами, и со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Будут этим заниматься и российские дипломаты в Женеве", - сказал постпред.

Гатилов считает преждевременным давать комментарии на тему того, каким образом должно быть организовано первое заседание комитета, включая возможное международное участие в инаугурации этой структуры. "Это чувствительный вопрос для сирийцев. Важно, вне всяких сомнений, чтобы женевская встреча была успешной. Спецпосланнику же еще предстоит проработать многие детали и с Дамаском, и с оппозицией", - пояснил дипломат, выразив мнение, что "излишнее внимание или микроменеджмент на данном подготовительном этапе явно ни к чему".

Успех астанинского формата

Коснувшись работы астанинского формата, Гатилов пояснил, что он "подтвердил свою востребованность, оставаясь, по сути, единственным реально действующим механизмом по урегулированию и стабилизации обстановки в Сирии". "Не видим причин, чтобы на этом направлении что-то изменилось. Тем более, что повестка дня "астанинцев" гораздо шире конституционного трека и включает в себя множество других важных для сирийского урегулирования вопросов, как, в частности, борьба с терроризмом", - сказал дипломат, напомнив, что под эгидой "Астаны" "успешно функционирует рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести". В результате деятельности этой группы было освобождено более 100 человек. "Это поистине уникальный вклад астанинского формата в дело установления между сирийцами мер доверия, которое так необходимо для национального примирения", - заключил Гатилов.

Решение о формировании констиуционного комитета было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена на посту спецпосланника генсека ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ).