Прием документов на конкурс по выборам главы администрации Брянска завершится 16 октября

ТАСС, 1 октября. Претенденты на должность главы администрации Брянска могут подать документы для участия в конкурсе по 16 октября, на 7 ноября запланировано их рассмотрение и индивидуальное собеседование с соискателями, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского совета народных депутатов.

Полномочия главы городской администрации 59-летнего Александра Макарова были прекращены 26 сентября в связи с истечением срока контракта. Сейчас возглавляет администрацию в статусе исполняющего обязанности сити-менеджера.

"Решением городского совета народных депутатов объявлен конкурс на замещение должности главы городской администрации, он состоится 7 ноября. С 27 сентября начался прием документов от претендентов на должность сити-менеджера, 16 октября этот этап конкурса завершится. Пока никто документы не подал", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, 7 ноября состоится индивидуальное собеседование с претендентами на должность главы администрации, затем список кандидатов рассмотрят депутаты горсовета на ближайшем заседании. "Участвовать в конкурсе имеют право граждане не моложе 30 лет, без судимости, с высшим образованием, стажем муниципальной службы не менее двух лет или опытом руководящей работы не менее пяти лет", - отметили в пресс-службе.

Депутаты нового состава городского совета народных депутатов Брянска 26 сентября избрали главой города 52-летнюю Марину Дбар, которая стала первой женщиной, возглавившей город. Эту должность с 2014 года занимал 55-летний Александр Хлиманков, его полномочия прекратились одновременно с полномочиями предыдущего состава горсовета. Одновременно с этим завершился и срок полномочий Макарова, руководившего администрацией с декабря 2015 года.