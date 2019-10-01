Песков назвал протест в Тбилиси после встречи глав МИД РФ и Грузии "не совсем адекватным"

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Встречи, подобные переговорам глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в Нью-Йорке 26 сентября, способствуют началу позитивного взаимодействия двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя первую с 2008 года встречу двух руководителей внешнеполитических ведомств на полях Генассамблеи ООН.

"Наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч", - сказал он. При этом он напомнил об "истериках, которые последовали из Тбилиси после этой встречи", отметив, что это "наверное, не совсем адекватная реакция". Он добавил, что встречу глав МИД двух стран "очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам".

Отвечая на вопрос о том, получала ли Москва от официального Тбилиси какие-либо сигналы о готовности к налаживанию диалога, Песков сказал: "Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели и они нам не понравились, и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов".

Пресс-секретарь указал, что "в Кремле, как и в целом в России, хотели бы видеть добрые отношения с Грузией, и президент Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы".