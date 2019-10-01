{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров обсудил с главой комиссии ООН для Азии и Тихого океана планы по совместным проектам

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсиа Алисджабаной дальнейшие планы совместной проектной деятельности по содействию развивающимся странам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

Как сообщили в министерстве, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, прежде всего в области транспорта и энергетики. "Обсуждались практические результаты и дальнейшие планы совместной проектной деятельности по содействию развивающимся странам на этом направлении", - добавили в дипведомстве.

Российская сторона также подтвердила поддержку курсу главы ЭСКАТО на укрепление политического веса и экспертного потенциала комиссии для активизации многостороннего регионального сотрудничества.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Также российский лидер подтвердил стратегический характер отношений России и Армении
Читать полностью