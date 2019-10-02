Председателем Законодательной Думы Хабаровского края стала Ирина Зикунова

ХАБАРОВСК, 2 октября./ТАСС/. Председателем Законодательной Думы Хабаровского края избрана Ирина Зикунова. Она стала первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю краевого парламента, сообщает в среду в своем аккаунте в Instagram Законодательная Дума региона.

"Ирина Зикунова избрана председателем Законодательной Думы Хабаровского края. За ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 32, принявших участие в голосовании. Всего на первом заседании Думы седьмого созыва присутствуют 33 депутата. Ирина Валериевна стала первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю краевого парламента", - говорится в сообщении.

До этого председателем Думы с 2016 года был Сергей Луговской. Он участвовал в прошедших в сентябре выборах а думу в качестве самовыдвиженца, но не набрал нужного количества голосов

2 октября в краевом парламенте проходит первое заседание Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва. Депутаты нового созыва избирают руководящий состав краевого парламента - председателя Думы и двух его заместителей, председателей комитетов и их заместителей, председателя регламентной группы, решают вопрос о составе семи постоянных комитетов думы.

Ирина Валериевна Зикунова родилась 3 октября 1971 года в селе Вадимовка Черниговского района Приморского края. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства. Работала проректором по научной работе в Хабаровском государственном университете экономики и права, исполняла обязанности ректора. Доктор экономических наук.