Посольство РФ в Пхеньяне: департамент Северной Америки МИД КНДР возглавил Чо Чхоль Су

ПХЕНЬЯН, 2 октября. /ТАСС/. Департамент Северной Америки МИД КНДР, который в том числе курирует переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, возглавил Чо Чхоль Су. Об этом сообщило в среду посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"2 октября посол Александр Мацегора и директор российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков встретились с Чо Чхоль Су - директором департамента Северной Америки МИД КНДР, совмещающим эту должность с позицией директора Института американских исследований при МИД КНДР, - отмечается в сообщении дипмиссии. - Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и перспективах ее дальнейшего развития, а также о вопросах российско-корейского взаимодействия в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе в свете договоренностей, достигнутых в ходе владивостокского саммита лидеров двух стран".

"Александр Мацегора поздравил Чо Чхоль Су с назначением на высокий и чрезвычайно ответственный пост и пожелал ему успехов в работе", - подчеркнуло посольство.

Ранее должности директора департамента Северной Америки МИД КНДР и директора Института американских исследований занимала Цой Сон Хи, курировавшая вопросы денуклеаризации и сыгравшая одну из ведущих ролей на саммите лидеров КНДР и США в Ханое в феврале нынешнего года. Позже Цой Сон Хи была избрана членом Госсовета и назначена на должность первого замминистра внешнеполитического ведомства народной республики.

Во вторник Цой Сон Хи сообщила о том, что КНДР и США приступят к переговорам на рабочем уровне 5 октября.

Переговорный процесс между США и КНДР был приостановлен с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.